Forsvarskluss hos Kings Bournemouth sikret viktig Burnley-seier

NTB Sport

Barnes ga King & Co. en drømmestart da han var uheldig og satte ballen i eget nett etter kun fire minutter

Heldigvis for de tilreisende sørget to raske scoringer fra Chris Wood og Ashley Westwood for at kampen var snudd. Forsvarskluss hos Bournemouth var mye av årsaken. Wood fikk enkel stange inn 1-1 da sisteskanse Asmir Begovic misset i feltet på et hjørnespark, mens Westwood ble servert på tolv meter av Chris Mepham som forsøkte å klarere.

Like før pause ropte King på straffe da han gikk i bakken i en duell mot James Tarkowski, men nordmannen fikk ikke støtte fra dommer Martin Atkinson.

Mål og selvmål

Vondt ble til verre for Bournemouth da Ashley Barnes gjorde opp for selvmålet ved å sette inn 1-3. Da Begovic glapp innlegget til Wood endte ballen til slutt hos Barnes som enkelt satte ballen i mål.

Spissen ble med det den andre i inneværende Premier League-sesong til å score mål og selvmål i samme kamp. Den andre var Crystal Palace-stopper Craig Cathcart i 1-2-tapet mot Watford i januar.

Seieren var Burnleys andre på rad etter fire strake tap før landslagspausen. Laget har nå åtte poeng ned til Cardiff under streken, som har én kamp mindre spilt. Bournemouth innehar 13.-plassen to poeng foran Burnley.

Vardy-party

Leicester tok en komfortabel 4-1-seier borte mot Huddersfield, som allerede er klare for nedrykk. Youri Tielemans startet scoringsballet med et flott langskudd fra 20 meter etter halvspilt første omgang. Like etter pause fikk Jamie Vardy en enkel jobb med å sette ballen i det åpne nettet da Ricardo Pereiras innlegg utspilte Huddersfield-forsvaret.

Aaron Mooy reduserte for vertene fra straffemerket, men James Maddison drepte all spenning da frisparket hans fra 20 meter snek seg inn i keeperhjørnet til Ben Hamer.

Vardy ble tomålsscorer da han fastsatte sluttresultatet sikkert fra straffemerket fem minutter før full tid. Brendan Rodgers menn ligger på 7.-plassen, men kan bli tatt igjen av både Wolverhampton og Watford som har én kamp mindre spilt.

Palace-seier

Rafael Benitez og Newcastle måtte se seg slått 0–1 av Crystal Palace på St. James' Park lørdag.

Palace-kaptein Luka Milivojevic ble helten fra straffemerket ti minutter før slutt etter at DeAndre Yedlin felte Wilfried Zaha.

London-klubben fikk nettsus like før pause da Tomkins satte Milivojevics hjørnespark i mål. Scoringen ble derimot annullert siden James McArthur var offsideplassert og forstyrret synslinjen til Newcastle-keeper Martin Dúbravka.

Florian Lejeune må innstille seg på en stund på sidelinjen etter han ble fraktet gråtende av banen etter flere minutters behandling på banen etter en drøy time. Franskmannen vridde seg i store smerter og holdt seg til kneet etter en takling. 27-åringen var ute store deler av høstsesongen med en korsbåndskade.

Newcastle har fem poeng ned til Cardiff med én kamp mindre spilt. Palace klatret forbi Kings Bournemouth og ligger nå på 12.-plass.

(©NTB)