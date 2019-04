Favorittseier i Grand National, deltaker avlivet etter styrt

NTB Sport

Up Fot Review falt på det første hinderet og ble avlivet ute i banen. Han pådro seg en alvorlig skade da han styrtet i bakken etter et hopp like etter start.

Det er det første dødsfallet for en hest i løpet siden 2012. Da mistet to, Synchronised og According To Pete, av deltakerne livet.

Tiger Roll var en av spillefavorittene i løpet og var bare best under jockey Davy Russel i den knallharde hinder-konkurransen i utkanten av Liverpool.

Vinnerhesten er bitte liten og blir i England kalt en «pint-sized champion». Han løp lørdag inn vel 11,2 millioner kroner til sin sjokkerte og glade eier.

