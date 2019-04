Berge vant den norske Belgia-duellen

NTB Sport

Berge var på banen hele kampen. Alexander Sørloth spilte fra start til slutt for Gent der Sigurd Rosted satt på benken.

Ruslan Malinovskij scoret to ganger for Genk like før pause. Det ga lenge en komfortabel ledelse. Så reduserte gjestene etter 87 minutter, og plutselig var nerven tilbake i kampen.

Malinovskij pådro seg direkte rødt kort på overtid da det kokte som verst på Luminus-stadion.

Genk styrte unna mer trøbbel i sluttfasen og styrket sin ledelse på tabellen. Gent ligger sist av de seks lagene som deltar i A-sluttspillet.

(©NTB)