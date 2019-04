Norge uten Zuccarello i ishockey-VM

NTB Sport

Zuccarellos nye arbeidsgiver Dallas Stars kvalifiserte seg denne uken til NHL-sluttspillet, men kan være utslått før VM-starten. Det betyr likevel ingenting for om Zuccarello spiller mesterskapet, melder VG.

Landslagsledelsen har hatt samtaler med NHL-proffen, som er kontraktsløs til sommeren.

Zuccarello er akkurat tilbake i spill for Dallas etter en skade i armen og vil ikke risikere å pådra seg en ny skade ettersom han kjemper for videre spill i verdens beste hockeyliga.

– Ja, jeg snakket med Mats, og han er i den situasjonen han er i når det kommer til kontrakt. Han stiller opp når han kan, han, men akkurat nå er det best sånn. Så blir det kanskje en mulighet for ham til å hvile kroppen litt og fikse noen skavanker han har hatt litt trøbbel med, sier landslagssjef Petter Thoresen til VG.

Et norsk VM-lag uten Mats Zuccarello er samtidig blitt en vane. Etter at han spilte fire mesterskap på rad for Norge etter debuten i 2008, har Zuccarello stått over ni av elleve mesterskap siden den gang.

31-åringen var med i OL i 2014 og i VM i 2016. De andre mesterskapene han han gått glipp av som følge av skader, operasjon eller at han har vært opptatt med sluttspill for New York Rangers.

