Fornøyd Sjögren holder Norge-resultat hemmelig

Det var ventet at svensken kom til å holde resultatet tett til brystet. På forhånd hadde den norske leiren varslet at de kom til å legge lokk på kampens innhold.

Norges Fotballforbund har derfor heller ikke omtalt fredagens oppgjør på sine nettsider. Hemmeligholdet skjer etter en felles forståelse med New Zealand. Lagene møtes på nytt tirsdag, da til en offisiell landskamp.

– Det stemmer, skriver Sjögren i en tekstmelding når NTB spør om han og laget står fast ved at resultatet ikke videreformidles.

–Men jeg kan si at alle som var tilgjengelige for spill, fikk spilletid og at vi er fornøyde med det vi gjorde i dag.

Tidligere i år vant de norske fotballkvinnene Algarve Cup for første gang siden 1998.

Norge skal om to måneder delta i VM. Sjögrens lag innleder mesterskapet mot Nigeria 8. juni, mens vertsnasjon Frankrike venter fire dager senere. Sør-Korea er motstander i siste gruppekamp 17. juni.

