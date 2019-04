Delt idrettsstyre ga grønt lys for MMA og thaiboksing

NTB Sport

Beslutningen om å gi grønt lys for de nye idrettene kom på Idrettsstyrets møte torsdag. Fredag møtte idrettspresident Tom Tvedt pressen til åpen time, og der gikk det tydelig fram at vanskelige avveininger lå til grunn for vedtaket.

– Idrettsstyret var delt i denne saken og hadde en lang og grundig diskusjon, sa idrettsstyremedlem Kjartan Haugen.

Idrettspresident Tom Tvedt kaller saken krevende, hvilket blant annet førte til at idrettsmedisinsk etikkutvalg ble spurt til råds i forkant av torsdagens behandling.

– Idrettsstyrets vedtak har i stor grad hensyntatt utvalgets hovedkonklusjoner, sier Tvedt.

Strider med grunnverdier

I uttalelsen fra etikkutvalget heter det blant annet at «kampsport med potensiale for skade av hode/hjerne kan sies å være i strid med idrettens grunnverdier.".

Utvalget skriver videre at bevisste og poenggivende slag mot hodet eller kvelning i utgangspunktet burde være forbudt i alle idretter ut fra et medisinsk-etisk ståsted.

«I MMA er det tillatt å slå noen som ligger nede, dette strider mot den alminnelige oppfatning av hva som rett og galt», heter det også i uttalelsen.

Samtidig pekes det på at det ikke finnes gode grunner til at Idrettsstyret skal forskjellsbehandle MMA og thaiboksing «fra andre allerede godkjente idretter som allerede er medlemmer av Norges idrettsforbund, der knockout og kvelning også kan forekomme».

På bakgrunn av diskusjonen på torsdagens styremøte vedtok Idrettsstyret med et knapt flertall opptak av MMA og thaiboksing som nye idretter innunder Norges Kampsportforbund.

– Hovedargumentet var vel at vi allerede har tilsvarende idretter som benytter samme teknikker og har knockout som en del av sitt regelverk, samt at vi vil få dette inn i norsk idrett i organiserte former og vil være med å påvirke utviklingen i disse to idrettene, sa idrettsstyremedlem Haugen under åpen time.

Kun amatørdelen

Det er kun amatørdelen av MMA og thaiboksing som skal organiseres.

– Vi tror dette styrker rammevilkårene for norsk kampsport og gir mer effektiv ressursforvaltning, sier generalsekretær i Norges Kampsportforbund, Trond Søvik, i en pressemelding.

Generalsekretæren sier videre at Idrettsstyrets beslutning vil gi større mangfold, utviklingsmuligheter og mer fokus på aktivitet per idrett for de tillitsvalgte, frivillige og utøverne.

