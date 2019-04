NTB Sport

Bansal deltok i klassen kvinner under 40 i mesterskapet i Tyrkia.

På veien til finalen slo den norske jenta britiske Wenqi Li, tyske Baerbel Reiner og danske Charlotte Pedersen. Sistnevnte tok bronse i VM i Taipei.

I finalen ventet den tyske utøveren Elise Eckmann, som tok sølv i forrige VM.

Også her presterte den norske utøveren fra Tveita Taekwondoklubb best på matten og kunne smykke seg med nok et EM-gull.

