Barcelona-stjerne tilbake i trening foran Solskjær-møte

Dembele pådro seg en lårskade i mesterligamøtet med Lyon midt i forrige måned. I etterkant ble det kommunisert at 21-åringen var et høyst usikkert kort til kommende onsdagens mesterligakvartfinale mot United.

Nå stiger sjansene for at vingen kan bli å se på banen. Torsdag var han tilbake i trening med lagkameratene.

Det bekrefter Barcelona selv på sine nettsider.

Spanske medier melder at Dembele ikke vil bli spilleklar til kommende helgs La Liga-stormøte med Atletico Madrid, men at han kan bli å se på Old Trafford i Manchester noen dager senere.

