Pelé innlagt med høy feber

NTB Sport

Det melder franske RMC Sport.

AFP skriver at Pelé ble fraktet til sykehuset for å være på den sikre siden etter at han hadde pådratt seg en infeksjon.

Det franske nyhetsbyrået siterer kilder tett på Pelés omgangskrets på at det går bra med fotballegenden. Han vil bli undersøkt fram til han returnerer til Brasil.

Pelé oppholdt seg i Frankrikes hovedstad i forbindelse med et sponsoroppdrag. Tirsdag kveld møtte han PSG-spiller Kylian Mbappé.

Fotballegendens helse har vært en bekymring den siste tiden. Møtet med Mbappé skulle egentlig funnet sted i november.

I 2014 var 78-åringen innlagt på intensivavdelingen etter han fikk behandling for nyrestein.

Pelé blir av svært mange regnet som tidenes beste fotballspiller. Han vant VM tre ganger med Brasil i 1958, 1962 og 1970.

(©NTB)