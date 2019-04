Nærbø sjokkerte ØIF Arendal i eliteseriesluttspillet

NTB Sport

Arendal vant første oppgjør 34-30 og ville med seier være klar for semifinale i sluttspillet, men Nærbø ville det annerledes foran 1500 tilskuere i egen hall.

Selv om sørlendingene startet best og tidlig gikk opp i 2-6, slo vertene tilbake og holdt seriemesterne til 14-14 til pausen. Etter pausen startet Nærbø friskt og ledet på det meste med fem mål med åtte minutter igjen.

Tross forspranget klarte Arendal å slå tilbake. Sekundet før full tid var utligningen et faktum da Sondre Paulsen satte inn 29-29.

Dermed var det duket for ekstraomganger på Jæren. Da det sto 33-33 etter to minutter, takket Nærbø for følget og sikret 36-33-seier i en fullsatt hall.

Nærbø-spiller Tord Haugseng ble kampens toppscorer med sju scoringer. André Lindboe scoret flest for gjestene med sine seks.

Resultatet gjør at kampen om semifinaleplassen skal avgjøres i Arendal søndag.

FyllingenBergen ble klare for semifinale med 43-34-seier mot Runar Sandefjord. Det samme ble Kolstad etter å ha slått Drammen 24-22. Elverum ble semifinaleklare søndag.

(©NTB)