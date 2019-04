City tok tilbake tabelltoppen med oppskriftsmessig seier

NTB Sport

Seieren gjør at de lyseblå leder ligaen med ett poeng ned til Liverpool når det gjenstår seks kamper. Cardiff har på sin side fem poeng opp til sikker plass.

Kevin De Bruyne trengte kun seks minutter på å sende vertene i ledelsen. Belgieren vartet opp med en strålende avslutning fra kloss hold. Neil Etheridge har levert bedre keeperspill tidligere ettersom ballen snek seg innen ved den nærmeste stolpen.

– Det var egentlig ikke meningen å score, men til slutt er det alt som teller. Jeg skulle skyte hardt foran keeper. Da den gikk inn, hadde det ingenting å si, sa De Bruyne til Sky Sports.

Like før pause doblet Leroy Sané ledelsen da han banket ballen lavt i mål fra 15 meter. Gabriel Jesus viste strålende overblikk da han brystet ned innlegget til Riyad Mahrez og serverte Sané.

Både Mahrez og Gabriel Jesus var nære med å øke ledelsen ytterligere etter pausen, men det ble med to nettkjenninger for Manchester-laget. Oumar Niasse var farlig frempå for gjestene like før slutt, men fikk aldri avsluttet skikkelig. Dermed endte det 2-0 i Manchester.

En gledelig nyhet for City-fansen var at stortalentet Phil Foden fikk sin første Premier League-kamp fra start.

– Det var godt å få starten. Å starte i Premier League er en drøm som kommer i oppfyllelse, sa Foden.

– Phil gjør det veldig bra. Han er veldig talentfull. Jeg vet at det er press på skuldrene hans. Laget vårt er i verdensklasse, og du må bevise at du er god nok, og det er det han gjør, sa De Bruyne, som ble kåret til kampenes beste spiller.

