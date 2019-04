Watford sendte Fulham ned fra Premier League

NTB Sport

Dermed må Fulhams norske innslag, Håvard Nordtveit og Stefan Johansen, belage seg på spill i mesterskapsserien neste sesong. Nordtveit fikk ikke plass verken på gresset eller benken mot Watford. Johansen er Fulhams eiendom, men er utlånt til West Bromwich Albion.

Nedrykket for det nyopprykkede laget ble klart etter 33 kamper, fem runder før slutt.

Det begynte å se skummelt ut allerede etter 23 minutters spill da Abdoulaye Doucouré sendte hjemmelaget i føringen på Vicarage Road, men Ryan Babel tente et lite håp om fortsatt spill i den øverste divisjonen ti minutter senere.

Ingen annen Premier League-klubb har sluppet inn flere mål denne sesongen, og i annen omgang ble det tre nye og 76 totalt så langt. For på seks minutter i annen omgang slukket Will Hughes og Troy Deeney alt Fulham-håp for godt. På volley banket Hughes inn 2–1 via tverrliggeren etter en corner, mens Deeney hadde en enkel jobb med å øke ledelsen etter et flott soloraid av Andre Gray.

Da var det ikke mer luft igjen i Fulham-ballongen, og kvarteret før slutt satte Kiko Femenía punktum med sin 4-1-scoring.

Mens Huddersfield og Fulham allerede har rykket ned er det langt fra avklart hvilket som blir det tredje laget som må ta den tunge turen ned fra Premier League.

Cardiff, som ligger under streken med sine 28 poeng, har fem poeng opp til Burnley på plassen over. Waliserne har én kamp mindre spilt enn Burnley.

Heller ikke Southampton (33 poeng), Brighton (33) eller Newcastle (35) kan føle seg trygg på spill i øverste divisjon neste sesong.

(©NTB)