Ny jobb for Moan

NTB Sport

Mandag begynte Moan i en prosjektstilling i Norges Skiforbund. Målet er å bisto kombinertsjef Ivar Stuan på markedssiden, melder Adresseavisen.

I første omgang har prosjektstillingen en tidsramme på tre måneder.

– Min jobb blir å følge opp sponsorater slik at begge partene får et godt utbytte. Jeg kjenner produktet ut og inn og syns dette blir en spennende utfordring, sier Moan.

Byåsen-løperen har også en ambisjon og et ønske om å bidra til at Norges beste kombinertjenter får et løft.

– Drømmen min er å få på plass sponsorer som vil være med å starte oppkjøringen med jentene som satser inn mot VM i 2021. Det er en spennende utfordring å få aktørene til å få øynene opp jentene, til å jobbe med likestilling og gi begge kjønn de samme rettighetene og mulighetene, sier Moan.

(©NTB)