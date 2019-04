Icardi tilbake i Inter-laget etter nesten to måneder i kulden

NTB Sport

Det blir argentinerens første kamp for klubben siden 9. februar.

Icardi gjenopptok treningen med Inter etter landskamppausen. Før det ble han fratatt kapteinsbindet og utelatt fra troppen i seks uker som følge av en heftig kontraktsstrid med Milano-klubben.

Ettersom spisskollegaen Lautaro Martinez er skadd, var det ventet at Icardi skulle komme på banen mot Lazio i helgen, men heller ikke da fikk han sjansen.

– Nå er forholdene lag til rett for at Mauro kan hjelpe laget igjen. Han spiller fra start, for han har vist oss riktig reaksjon, sier Inter-trener Luciano Spalletti foran bortekampen mot Genoa.

