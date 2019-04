Nordlie forlenget med Skeid

NTB Sport

Skeid bekrefter kontraktsforlengelsen på sine nettsider mandag.

– Jeg trives her og har lyst til å være med å bygge klubben videre. Et godt A-lag som kommer til å bite fra seg i OBOS-ligaen med en samlet klubb i ryggen, samt byggeplanene for Nordre Åsen, gjør dette til et veldig spennende prosjekt, sier Nordlie.

Skeids styreleder Jørgen W. Bjerke er glad for å ha fått Nordlie-signaturen på plass.

– Tom er viktig for oss. Vi trenger hans erfaring for å klare å etablere oss i OBOS-ligaen, sier han og understreker at klubben ønsker seg stabilitet rundt den sportslige satsingen i tiden som kommer.

Skeid jobber med å få på plass et nytt stadionanlegg på Nordre Åsen.

Søndag gjorde den tradisjonsrike Oslo-klubben comeback på nest øverste nivå i norsk fotball. Det endte på best mulig måte. HamKam ble slått 1-0 i serieåpningen.

Trener Nordlie fikk se vingen Mesut Cän bli matchvinner med en god heading midt i annen omgang.

Nordlie ble ansatt som trener i Skeid i 2016.

