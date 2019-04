Molde-spiller forbannet etter å ha blitt linket til Manchester United

NTB Sport

Moström har vært i Molde siden 2007 og har ønske om å jobbe som trener når spillerkarrieren er over.

I den svenske fotball-podkasten Fotbollskanalen snakker 36-åringen med Olof Lundh om samtalene han har hatt med Ole Gunnar Solskjær og sin framtid. Praten har enkelte medier tolket som han var ønsket i trenerteamet til sin gamle sjef, som nå er Manchester United-manager.

– Jeg er forbannet. De som skriver dette har tydeligvis ikke lyttet til podkasten der jeg ble intervjuet. Jeg og Ole Gunnar har lenge snakket om at jeg kan ha en rolle i Molde etter karrieren. Vi har selvsagt ikke diskutert en jobb i Manchester United, sier Moström som forklarer at det hele ble sagt på tull mot slutten av podkasten, sier Moström til Romsdals Budstikke.

– Vi fleipet litt mot slutten, og da svarte jeg at det sikkert blir noe i Molde eller Manchester United. Så tar andre medier dette videre uten å få med seg latteren til slutt. Vi «skrattar» jo av dette to ganger, men det kommer ikke fram i sakene. Alle som lytter på intervjuet eller leser spørsmålene og svarene ordentlig vil jo forstå at dette er spøk, sier Moström.

Han mener mediene ødelegger for seg selv med slike saker og kaller det for klikk-journalistikk på sitt verste.

(©NTB)