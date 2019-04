Lokalavis: RBK-bud på Odd-spiller

NTB Sport

Det melder Telemarksavisa mandag.

Avisen hevder å kjenne til at det i løpet av helgen kom et tilbud fra Trondheim på 21 år gamle Risa. Venstrebacken kom til Odd fra tyske Köln i fjor. Skiensklubben skal ha betalt rundt én million kroner for U21-landslagsspilleren.

Odd solgte venstrebackene Thomas Grøgaard og John Kitolano forrige sesong og skal ikke være klare for å slippe også erstatteren Risa.

Rosenborg sliter på sin side med få alternativer til Birger Meling på venstresiden i forsvarsfireren. Det ligger trolig bak ønsket om å hente Risa til klubben.

– Det er selvsagt kjekt hvis de har vist litt interesse, men jeg har fullt fokus på Odd og gleder meg til å ta fatt på en god sesong her, så får vi se hva som skjer, sa 21-åringen til Telemarksavisa mandag.

– Odd er en klubb som selger når prisen er riktig, men vi kan ikke selge noen når vi bare har fem forsvarsspillere, sier skiensklubens trener Dag-Eilev Fagermo.

Rosenborg møter Odd i eliteserien kommende mandag.

