Sjokkåpning for RBK – tapte mot Bodø/Glimt

Rosenborg slet med å skape sjanser og fikk en solid kalddusj da innbytter Morten Konradsen dunket ballen i mål like før pause. Etter hvilen doblet Amor Layouni til 2-0 etter et nydelig angrep, og Bodø/Glimt tok dermed en sterk seier i serieåpningen mot et svakt RBK-lag.

– Fantastisk, fantastisk. Vi hadde en plan og jeg synes vi utfører den helt perfekt. Vi kunne ha vunnet med mer, sa målscorer Layouni til Eurosport etter kampen.

Horneland var slettes ikke fornøyd med eget lag etter å ha blitt tidvis utspilt. Han pisket seg selv i oppsummeringen.

– Vi må være dønn ærlige på en dag som dette. Det er katastrofalt dårlig av oss. Angrepsspillet er så katastrofalt dårlig. Bodø/Glimt kunne ha vunnet mer, sa RBK-treneren.

– Det var masse gode fotballspillere som ikke henger sammen og som er dårlige som lag og kollektiv, og det er mitt ansvar.

Gullfavoritt og regjerende seriemester Rosenborg stilte uten stjernekeeper André Hansen. I hans fravær ble Arild Østbø satt på prøve etter ti minutter da Bodø/Glimts Patrick Berg sendte i vei et frispark mot hjørnet. Keeperreserven kastet seg i full strekk og fikk avverget.

Superinnbytter

25 minutter senere måtte Berg av med skulderskade, og inn kom Konradsen. De store sjansene uteble fortsatt, men Rosenborg var frampå ved Pål André Helland fem minutter før pause. Avslutningen var derimot for dårlig, og like etterpå skulle det smelle andre veien.

Innbytter og tidligere RBK-spiller Morten Konradsen klinket til fra rundt 20 meter. Østbø fikk fingrene på ballen, men klarte ikke å hindre scoring.

Hjemmelaget gikk i garderoben med ledelse, men minutter etter hvilen satte RBKs Alexander Søderlund ballen i nettet etter et frispark. 31-åringen ble imidlertid korrekt avblåst for offside.

Ikke lenge etterpå slo David Akintola perfekt inn til Søderlund, men headingen fra kloss hold gikk over.

Fortjent

Så skulle RBK få nok et slag i ansiktet. Glimt vartet opp med en mønsterangrep der ballen gikk hurtig i lengderetning. Geir André Herrem fant Amor Layouni på løp, og på første touch flikket svensken ballen i mål bak Østbø til 2-0.

Minutter senere fikk Layouni en kjempesjanse da han fikk god til alene med Østbø, men denne gang berget keeperen med en herlig redning.

Horneland foretok umiddelbart et dobbeltbytte – ut med Akintola og en tam Nicklas Bendtner, og inn med Marius Lundemo og Yann-Erik de Lanlay.

Glimt spilte med selvtillit, samtidig som RBK flyttet laget høyere i jakten på redusering. Hjemmelaget imponerte med å holde unna og kunne like gjerne lagt på til 3-0. Det gjorde de ikke, men Bodø-klubben innkasserte fortjent tre poeng. Det betyr at de ligger øverst på tabellen, mens Rosenborg er sist.

