Sarpsborg-treneren etter omdiskutert dommeravgjørelse: – Bare trist

Gulltippede Molde så ut til å få en vond start på årets eliteserie, men på tampen reddet Magnus Wolff Eikrem 1-1 og ett poeng mot Sarpsborg.

Frisparket som foranlediget scoringen var omdiskutert. Dommer Tore Hansen mente Sarpsborgs Joachim Thomassen gjorde seg skyldig i en hands, men det var hovedpersonen rykende uenig i.

– Han treffer hodet mitt. Det er surt å avgi tre poeng når vi har ganske bra kontroll på Molde her hjemme, sa Thomassen til NTB etter kampen.

Sarpsborg-trener Geir Bakke ergret seg også.

– Hvis en person blir truffet i hodet, er det ikke frispark. Så enkelt er det. Jeg aksepterer fullt ut at dommere ikke får med seg ting og at det er ting de ikke har sett. Men jeg aksepterer ikke at de dømmer på ting som ikke har skjedd, sa han til NTB.

Opp i opp

Sarpsborg-sjefen forstår ikke hvordan dommer Hansen konkluderte med at det skulle blåses frispark.

– At det blir konstruert en situasjon, synes jeg er rart. Hvis du er dommer og linjemann, og du står bak der innlegget kommer fra og en fyr blir truffet hodet, og så klarer du å lage et frispark og en hands ut av det … det skal ikke gå an, sa Bakke – og fortsatte:

– Det er bare trist. Trist for oss og trist for dem. Hvis de prøver å pumpe hverandre opp nå, så synes jeg det egentlig er vemodig. De burde egentlig bare gå så hardt på hverandre i den dommergarderoben nå og være så strenge mot seg selv. Vi kan ikke dømme på ting som ikke har skjedd. Det er greit å ikke få med seg ting, men man kan ikke dømme på ting som ikke har skjedd.

Målscorer Magnus Wolff Eikrem hadde en litt annen tilnærming.

– Sånne situasjoner skjer hele kampen. Jeg mener jeg skulle hatt frispark i forkant av deres mål også, så det går opp i opp. Vi er kanskje litt heldige, sa han til NTB om situasjonen.

Han var samtidig klar på at gjestene hadde flaksen på sin side.

– Vi er utrolig heldige. Sarpsborg er utrolig gode, og vi er fornøyde med ett poeng, sa Eikrem.

Underholdende

Molde er av de fleste eksperter lansert som gullfavoritter i årets eliteserie, men i åpningskampen i Sarpsborg hadde mannskapet til Erling Moe periodevis mer enn nok med å henge med.

Jonathan Lindseth scoret det som lenge så ut til å bli kampens eneste mål da han fikk ballen servert av lagkamerat Matti Lund Nielsen 22 minutter før slutt. Avslutningen var presis og ballen utakbar for gjestenes keeper Andreas Linde.

Det var ikke ufortjent med Sarpsborg-ledelse, men glede ble snudd til fortvilelse da Magnus Wolff Eikrem steg til værs og stanget inn utligningen i sluttminuttene.

I en meget underholdende første omgang skapte begge lag store sjanser uten å score. Annen omgang var langt fra like fartsfylt.

Forren-trøbbel

Lindseth-scoringen som så ut til å bli avgjørende kom etter 68 minutters spill. Like etter ble vondt til verre for tittelfavorittene fra Molde da Vegard Forren måtte gi seg med skade.

Molde har forsterket laget kraftig foran årets sesong. Ohi Omoijuanfo er blant spillerne som er hentet er inn. Den tidligere Stabæk-spilleren kom til en fin sjanse etter Sarpsborgs 1-0-mål, men avslutningen tok Sarpsborg-keeper Vasyutin seg relativt enkelt av.

Erling Knudtzon, Martin Bjørnbak og Kristoffer Haraldseid fikk også sin seriedebut for start fra Molde søndag, mens Eirik Ulland Andersen kom inn som innbytter i annen omgang.

Nyervervelsene klarte imidlertid ikke vippe kampen i gullfavoritten sin favør. I stedet innledet et friskt Sarpsborg-lag serien på best tenkelige måte.

