Loftus-Cheek reddet tamt Chelsea mot Cardiff

Chelseas jakt på en mesterligabillett var i ferd med å få seg et skudd for baugen i bortemøtet med Cardiff søndag. Da det så ut som om alle tre poengene skulle gå tapt i Wales, sørget César Azpilicueta og Ruben Loftus-Cheek for at poengene i stedet ble med hjem til London.

Dermed skiller kun ett poeng fra Chelsea på 6.-plass opp til Manchester United på fjerde.

Chelsea-manager Maurizio Sarri startet kampen med Eden Hazard på benken, men må ha angret seg etter å ha sett en usedvanlig tam førsteomgang i Wales.

Etter 52 minutter slapp han innpå den belgiske magikeren, og straks ble det mer fart på gjestene. Før innhoppet hvar det en søvndyssende affære publikum var vitne til, der kampen manglet både tempo, underholdning og målsjanser.

Chelsea dyttet for det meste ballen til hverandre og fikk det ikke til å stemme framover på banen. Det nærmeste gjestene kom før pausen var Marcos Alonsos skuddforsøk fra ti meters hold som snek seg like utenfor stengene. Cardiff, som før kampen hadde fem poeng opp til sikker plass, hadde god kontroll på det lille gjestene hadde å by på før pause.

Offside

Før minuttet var spilt av annen omgang våknet hjemmepublikumet til live. Victor Camarasa bredsidet ballen bak Chelsea-keeper Kepa etter et langt innkast, og sendte det nedrykkstruede laget til himmels.

Kort tid senere ropte hjemmelaget på straffe da Sean Morrison ble revet ned av Antonio Rüdiger i feltet. TV-reprisen viser at Morrison trolig hadde en god sak, men dommer Craig Dawson vinket spillet videre.

Da ble Haazard sendt for å varme opp.

Umiddelbart etter at Hazard kom inn ble det mer fart i Chelsea-sakene, gjestene tok over kampen og begynte å skape sjanser. Etter hvert kastet Sarri inn Ruben Loftus-Cheek og Olivier Giroud i forsøket å redde stumpene.

Men det var César Azpilicueta som skulle reddet poeng for Chelsea. En corner landet på hodet til Marcos Alonso som headet til en offisideplassert Azpilicueta.

Før det hadde Mens Mateo Kovacic skutt over, Willian utenfor, mens hjemmelagets forsvarte seg heroisk. Samtidig sang bortefansen at de ønsket sin italienske manager fjernet fra jobben.

Jubelrop

Klagesangen ble endret til jubelrop da Willian ett lite minutt inn i overtiden sendt ballen inn i feltet. På bakre stolpe kom Loftus-Cheek stormende og headet ballen ned i det høyre hjørnet.

Cardiff maktet ikke komme tilbake, og dermed gikk de tre viktige poengene til kampen om en mesterligabillett til Chelsea, og ikke til kampen mot nedrykk som Cardiff kjemper.

Mens Cardiff-manager Neil Warnock sto frustrert igjen på sidelinjen, jublet gjestene for seieren.

Allerede onsdag skal Chelsea i aksjon igjen. Da kommer Brighton på besøk til Stamford Bridge. Samme dag skal Cardiff ut mot Manchester City.

