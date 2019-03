Kristoff etter mektig seier: – Dette redder våren min

NTB Sport

Den norske sykkelstjernen hadde tyske John Degenkolb og hjemmehåpet Oliver Naesen nærmest seg på målstreken.

– Jeg fant et godt hjul, og til sjuende og sist var jeg den sterkeste i spurten. Dette er en enorm seier for meg og redder på mange måter våren min, sa Kristoff etter målgang ifølge cyclingnews.com.

Før start var spurtkanonen Fernando Gaviria utpekt som UAE-lagets kaptein og mannen det skulle kjøres for. Mot slutten lot imidlertid colombianeren Kristoff få frie tøyler.

– Fernando kjørte et fantastisk ritt og satt langt framme hele dagen, men inn i de siste ti kilometerne ga han meg beskjed om at han ikke følte seg så bra. Han sa «OK, sprint for egne sjanser», sa Kristoff.

Den beslutningen ble av det lykkelige slaget for nordmannen.

Måtte grave dypt

Til tross for at han åpenbart ikke følte seg på topp, satt Gaviria på hjulet til Kristoff da nordmannen tråkket i gang spurten. Kanskje skapte det forvirring hos konkurrentene rundt hvem UAE-laget kjørte for.

Det kan igjen ha gitt Kristoff spillerommet han trengte. Rogalendingen måtte samtidig grave dypt på de siste meterne for å ta hjem seieren.

– Selvsagt var jeg sliten. Det var en tøff dag helt fra start, men jeg så at alle de andre var helt på grensen, og jeg vet at jeg har en god spurt når alle er slitne, sa Kristoff.

Han tok den første norske seieren i Gent-Wevelgem siden 2009. Da gikk Edvald Boasson Hagen til topps i den belgiske klassikeren, mens Thor Hushovd gikk til topps i 2006.

Peter Sagan har vunnet rittet tre ganger, sist gang i fjor.

Flandern neste

Nå retter Kristoff blikket mot et annet meget prestisjetungt ritt. Flandern rundt går neste søndag.

– Jeg ser at formen min er bra foran Flandern. Dette rittet var litt enklere enn Flandern, men dette er likevel en av de største seierne i karrieren min, sa Kristoff.

UAE-proffen vant nettopp Flandern rundt i 2015.

En annen nordmann gjorde seg også bemerket i avslutningen av søndagens ritt. Amund Grøndahl Jansen, Jack Bauer, Jasper Stuyven og Sebastian Langeveld stakk av med fem kilometer igjen og fikk noen hundre meters forsprang på forfølgerne.

Inn til mål holdt det likevel ikke til å kjempe om seieren.

Grøndahl Jansen har gjort mye bra jobb for Jumbo-Visma-lagets spurter Dylan Groenewegen denne sesongen, men søndag var nederlenderen. Dermed fikk nordmannen sjansen til å sykle for egne muligheter.