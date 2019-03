Elverum slet seg til semifinale

NTB Sport

Den regjerende norgesmesteren moste Bækkelaget 41-24 i første kamp, og de gule og blå fra Oslo måtte vinne søndag for å få en siste kamp og sjanse på å nå semifinalen.

Denne gang var det langt større tvil om hvem som kom til å ta hjem seieren i Nordstrand Arena. Hjemmelaget ledet fram til 6-5 før Elverum tok over. Gjestene var lenge i føringen med to-tre mål, men lagene gikk til pause med 14-14.

I annen omgang fortsatte lagene å følge hverandre, og med fem minutter igjen ledet Elverum med ett mål. Så satte de inn sluttstøtet og vant til slutt 31-28.

Som i første match, var Sigvaldi Gudjónsson toppscorer for Elverum. Islendingen scoret hele 10 mål og var med det en særdeles viktig grunn til at klubben avanserte til semifinale.

Elverum er svært lystne på et nytt NM-gull denne sesongen. Hedmarkingene måtte for to uker siden se ØIF Arendal rappe seriegullet på målstreken, da arendalittene klarte 24-24 i møtet mellom de to i siste seriekamp.

