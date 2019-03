Benzema reddet Real Madrid fra pinlig poengtap

NTB Sport

Dermed unngikk Zinédine Zidane så vidt et flaut poengtap mot La Ligas dårligste poengplukkere.

Zidane fikk en god start på comebacket som Real Madrid-trener med seier i sist kamp, men franskmannen er nok langt ifra fornøyd med søndagens kamp.

46-åringen ga tillit til sin 20 år gamle sønn Luca Zidane Fernández mellom stengene mot Huesca. Unggutten kunne ikke klandres, men måtte plukke ut ballen fra nettet da gjestene sjokkåpnet med scoring allerede etter to minutter.

Real Madrid løftet seg og etter 25 minutter stormet de framover. Etter en god kontring og en Benzema-miss, prikket Isco inn reduseringen i åpent mål.

Hovedstadslaget hadde snudd kampen halvtimen før slutt. 2-1-scoringen kom etter et nydelig Gareth Bale-innlegg med utsiden av foten. Ballen traff Benzema perfekt på bakerste stolpe, og franskmannen la inn foran mål. Der dukket Dani Ceballos opp og stemplet ballen i nettet.

Drøye kvarteret før slutt skulle Real Madrid derimot få nok en kalddusj da Huesca utlignet til 2-2 etter en corner. Benzema ville derimot sørge for at alle poengene ble igjen i Madrid, og drøye minuttet før slutt skrudde han et nydelig skudd i lengste hjørne.

Real Madrid har med det fortsatt gode muligheter til å ta 2.-plassen i årets La Liga. Opp til Atlético Madrid skiller det to poeng. Barcelona troner alene på topp, ti poeng over Atlético med ni gjenstående kamper.

