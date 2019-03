Ajer og Celtic tok et langt steg mot sitt åttende strake ligagull

NTB Sport

Med ti poeng opp til serieleder Celtic var dette kampen gjestene ikke hadde råd til å tape. Men da Alfredo Morelos fikk sitt femte røde kort for sesongen etter halvtimen, gikk det fra vondt til verre for Rangers.

Colombianeren plantet albuen i ansiktet til Scott Brown etter at sistnevnte muligens hadde sparket borti hælen til Morelos. Dommeren hadde ikke noe annet valg en å sende Rangers-spissen i dusjen.

På det tidspunktet hadde allerede Odsonne Édouard sendt hjemmelaget i føringen fem minutter tidligere.

Ajer lappet sammen

1-0-målet kom etter at Celtic snappet opp en feilpasning på egen halvdel. Ballen ble raskt sendt opp til Celtics toppscorer Edouard, som tok med seg kula over hele banehalvdelen og rundet av angrepet med å sette ballen i nettet bak gjestenes keeper.

Kristoffer Ajer måtte lappes sammen allerede etter fem minutters spill. Den norske stopperkjempen blødde stygt fra hodet etter en duell i eget felt, men skaden var ikke verre enn at han kom seg ut på banen igjen og fullførte kampen.

Celtic hadde dominert de første 45, og det eneste positive for gjestene ved halvspilt kamp var at Celtic kun ledet med ett mål. Dermed var det fortsatt håp i et tynt Rangers-snøre.

Ut av det blå

Celtic dominerte i starten av annen omgang, men helt ut av det blå utlignet Rangers med én mann mindre på banen. Ryan Kent, som er på lån fra Liverpool, ble spilt fri utenfor sekstenmeteren og tråklet seg gjennom to forsvarere før han sendte ballen i det lengste hjørnet.

Da virket Celtic nervøse, mens Rangers øynet muligheten for seier.

Kvarteret før slutt hadde Rangers en kjempemulighet til å ta føringen, og igjen var Kent innovert. 22-åringen fosset ned på venstresiden og la ballen ut til Ryan Jack. Skuddforsøket endte over målet til Celtic-keeper Scott Bain.

Ny fatal feilpasning

Men Rangers' drøm om å holde liv i gullkampen forsvant da Rangers igjen leverte en feilpasning som Celtic snappet opp. Ballen ble igjen spilt til Edouard, som denne gangen sentret videre til James Forrest som kom løpende alene på høyresiden.

27-åringen hamret inn det som skulle bli matchvinnerscoringen seks minutter før slutt.

De siste minuttene hadde gjestene to store muligheter til å få med seg poeng, men Ajer og Celtic fikk så vidt ryddet unna.

Dermed endte et temperamentsfylt Old Firm med fem gule og ett rødt kort. Og nok en gang endte det med hjemmeseier på Celtic Park. Det er ni år siden Rangers sist vant oppgjøret på fremmed gress.

Champagne på kjøling

Med 2-1 kunne Neil Lennon juble for sin første Old Firm-seier i sin andre periode som Celtic-manager etter at Brendan Rodgers i slutten av februar brått forsvant til Leicester.

Og med tre nye poeng i sekken har Celtic nå en luke på 13 poeng til Rangers når sju kamper gjenstår. Dermed kan Ajer og co. legge champagnen på kjøling for åttende år på rad.

Mye skal gå galt for Celtic dersom gullet skal glippe de siste kampene.

