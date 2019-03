– Rekdal leder ikke Starts neste trening

NTB Sport

– Spillerne har treningsfri i morgen. Treningen tirsdag morgen vil bli ledet av Joey Hardarson og Andreas Jensen, skriver Grimstad til VG.

Hun sier at begge parter er enige om at det er best å gjøre det slik fram til partene går inn i et nytt møte om situasjonen tirsdag. Da skal de ha et drøftelsesmøte hvor det skal bestemmes hvem som skal lede laget resten av uka.

Opprinnelig skulle partene ha et drøftelsesmøte fredag, men det ble utsatt etter ønske fra Rekdal og hans advokat Erik Flågan.

Det har vært fullt kaos i Start-leiren siden torsdag. Da offentliggjorde klubben at de hadde opprettet personalsak mot Rekdal, og at han var fritatt sine arbeidsoppgaver i klubben.

Rekdal og advokat Flågan sto derimot på sitt og mente det ikke var grunnlag for å hindre 50-åringen i å stille på jobb. Partene sto steilt imot hverandre, og det var stor usikkerhet om hvem som kom til å lede Start mot Aalesund i lørdagens serieåpning.

Der viste det seg at Rekdal hadde trukket det midlertidig lengste strået. Romsdalingen sto på sidelinjen og ledet laget i 0-1-tapet.

