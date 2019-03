Svensk langrennsjuvel smadret Kalla

NTB Sport

Mens Therese Johaug og Ingvild Flugstad Østberg kjempet om NM-gull på 30 kilometer på Lygna, var det svensk mesterskap på samme distanse i Gällivare.

Der viste 21 år gamle Ebba Andersson igjen at hun er et av de mest spennende navnene i internasjonal kvinnelangrenn. Den svenske juvelen distanserte samtlige konkurrenter på veien mot gullet.

Charlotte Kalla tok sølvmedaljen, men var slått med to minutter og seks sekunder av suverene Andersson. Bronsemedaljen gikk til Jonna Sundling.

– Dette betyr mye for meg. Jeg er overrasket over at avstanden ble så stor. Jeg hadde trodd det skulle bli et jevnt renn i dag, sa Andersson til Expressen.

22-åringen har imponert kolossalt i verdenscupen denne sesongen og vært nærmest suverene Therese Johaug på resultatlista ved flere anledninger. Til slutt ble hun nummer fem i verdenscupen sammenlagt, men den første seieren lar vente på seg.

Under VM i Seefeld bidro Andersson til svensk triumf på stafetten, men fikk samtidig oppkjøringen til mesterskapet forstyrret av sykdom.

Et annet svensk stjerneskudd, Frida Karlsson, måtte bryte lørdagens tremil i Gällivare etter bare fem kilometer. Hun skal ha slitt med sykdom.

(©NTB)