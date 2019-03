Solskjær-seier i første kamp som fast United-manager

NTB Sport

Marcus Rashford og Anthony Martial sørget for at Ole Gunnar Solskjær kunne juble for nok en seier som United-sjef, denne gangen med en fersk treårskontrakt som klubbens manager i lomma.

Dermed har «De røde djevlene» vunnet 15 av 20 kamper under Solskjærs ledelse.

Men selv om United har bitt godt fra seg etter at nordmannen kom til klubben, virket Solskjærs menn tannløse innledningsvis av kampen. Det var gjestene fra Watford som startet best og kom seg til de første sjansene. Blant annet måtte United-keeper David de Gea hente fram en god redning da Troy Deeney headet ballen mot mål fra kort hold.

Da tok Solskjær grep, endret formasjon, og plutselig kom United seg inn i kampen. Ikke bare kom de seg inn i kampen, men etter knappe halvtimen gikk de også opp i ledelsen. Det var mye takket være en genial pasning fra Luke Shaw til Marcus Rashford.

Alene med keeper gjorde engelskmannen ingen feil, og trillet ballen forbi Watford-keeper Ben Foster. Det var 21-åringens 45. mål for United.

Doblet ledelsen

Ledelsen kunne fort vært større da lagene gikk til pause, men verken Anthony Martial eller Rashford fikk presset ballen inn i nettmaskene.

Etter pausen presset på Watford på for en utligning og kjørte kampen fullstendig de første 20 minuttene. Igjen tok Solskjær grep. Ander Herrera og Juan Mata gikk ut, mens Andreas Pereira og Jessie Lindgard kom inn.

Watford fortsatte å presse på, men var ikke like giftige som vertene. Med 20 minutter igjen på klokka doblet Anthony Martial ledelsen. Da hadde han først forsøkt seg med hælen, men Foster reddet og ga retur. Returen pirket franskmannen over streken.

Trøstemål

Watford fikk med seg et trøstemål sekunder før overtiden startet. Gjestene broderte seg inn i sekstenmeteren og Abdoulaye Doucouré fikk avslutte fra kloss hold.

Med kun tre minutters tillegg ble tiden for knapp for gjestene til å hente poeng, og United kunne juble for tre nye poeng på Old Trafford.

Dermed tok Manchester United seg opp på 4.-plass på tabellen med 61 poeng. Det er noe som er like mange som Tottenham og ett mer enn Arsenal, men Solskjærs menn har spilt én kamp mer.

Allerede tirsdag skal United i aksjon igjen. Da tar Solskjær turen til Wolverhampton.

(©NTB)