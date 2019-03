Reiten reddet LSK-poeng mot Avaldsnes

NTB Sport

Dejana Stefanovic sendte Avaldsnes i ledelsen etter 22 minutters spill. Målet så ut til å sikre hjemmelaget alle tre poengene, men fem minutter før full tid dukket Guro Reiten opp.

LSKs måltyv skåret også to av lagets fire mål i seriepremieren hjemme mot Kolbotn (4-3). Med lørdagens poengdeling har fjorårets suverene seriemestre fire poeng etter to kamper.

På Sofiemyr stadion tok og Kolbotn imot Vålerenga. Isabell Herlovsen, som forlot VIF etter å ha kommet på kant med ledelsen, måtte innse at det var hennes gamle lagvenninner som gikk seirende ut av kampen.

Det var riktignok hjemmelaget som tok ledelsen ved Nora Eide Lie fem minutter før pause, men Natasha Khalila Dowie sørget for at lagene gikk til pause på stillingen 1–1. Drøye ti minutter før full tid avgjorde Maruschka Waldus kampen til gjestenes favør. Dermed står VIF med full pott etter to kamper.

Også Klepp og Røa har tatt seks poeng av seks mulige. Røa vant lørdag 2–1 hjemme mot Trondheims-Ørn, mens Klepp slo Stabæk 2–0 borte.

I Bergen delte Arna-Bjørnar og Lyn poengene etter å ha spilt 1-1, mens Sandviken slo Fart 3–0 borte.

