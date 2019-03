Sven Mollekleiv innstilt som ny idrettspresident

NTB Sport

Det ble klart da valgkomiteen presenterte innstillingen for det nye styret fredag.

– Vi er veldig trygg på at han er den mest samlende presidentkandidaten til å lede norsk idrett framover nå, så vi er veldig glad for at Sven har takket ja til tilbudet vi nå har gitt, sa valgkomiteens leder Anne Irene Myhr.

Idrettspresidenten for perioden 2019–2023 velges på idrettstinget i Lillehammer i mai.

– I vårt arbeid har vi vært opptatt av at Idrettsstyret skal kunne jobbe som et team, være strategisk orientert og bidra til å sette idrettspolitikk på dagsorden. Styret skal ha sterke ledere som kan bidra til å bygge tillit internt i idrettsorganisasjonen og til politiske beslutningstakere. Idrettspresidenten skal være et heltidsverv og må fremstå som norsk idretts fremste merkevare. Et sterkere samarbeid mellom Idrettsstyret og særforbundene vil være viktig for å sette et tydelig fotavtrykk for Norge internasjonalt, sa Myhr.

Forhåndsfavoritt

Mollekleiv har sammen med Berit Kjøll vært regnet som favoritt blant de seks kandidatene. Nåværende idrettspresident Tom Tvedt ønsker gjenvalg.

Elisabeth Faret og Johann Olav Koss er innstilt som visepresidenter.

Sebastian Henriksen (22), Sonde Sande Gullord (29), Zaineb Al Samara (31) og Vibecke Sørensen (51) er innstilt som styremedlemmer i fire år.

For en to års periode er Astrid Strandbu (50), Erik Unaas (60), Ole Jørstad (56) og Sara Stokken Rott (22) innstilt som styremedlemmer.

Bred erfaring

Mollekleiv er 64 år gammel og har bred erfaring fra norsk idrett. Han har blant annet vært informasjonssjef i Norges Idrettsforbund, markedssjef i Norges Fotballforbund og informasjons- og utviklingssjef i Norges Friidrettsforbund. 64-åringen har også jobbet med ishockeylandslaget. I senere år har han vært leder for fotballforbundets etiske komité.

Mest kjent er han nok for i mange år å ha vært generalsekretær og senere president i Norges Røde Kors. Mollekleiv lanserte sitt kandidatur som ny idrettspresident i fjor sommer.

