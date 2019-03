Sven Mollekleiv innstilt som ny idrettspresident: – Økonomi skal ikke hindre folk fra å være med

NTB Sport

Idrettspresidenten for perioden 2019–2023 velges på idrettstinget i Lillehammer i mai.

– Det er veldig hyggelig å ha blitt gitt en tillit fra en enstemmig valgkomité. Jeg er motivert til å gjøre dette hvis idrettstinget gir meg den tilliten fordi jeg ser idrettens utrolige samfunnsmessige betydning, sa Mollekleiv til NTB.

Hva blir de største utfordringene for deg hvis du velges?

– Den største utfordringen er å sørge for at alle får rett til å delta i idretten og utvikle seg og sitt potensial. Det betyr at vi må slåss mot ulikheter og utenforskap. Vi er nødt til å sikre at klubbene, idrettslagene, aktiviteten og satsingen på trenerutdanning styrkes. Kvalitet er viktig for å hindre frafall. Det kan ikke være slik at økonomi eller andre forhold hindrer folk fra å være med, fortsetter 64-åringen.

– Samlende kandidat

Det var valgkomiteens leder Anne Irene Myhr som la fram innstillingen fredag formiddag.

– Vi er veldig trygg på at han er den mest samlende presidentkandidaten til å lede norsk idrett framover nå, så vi er veldig glad for at Sven har takket ja til tilbudet vi nå har gitt, sa valgkomiteens leder Anne Irene Myhr.

– I vårt arbeid har vi vært opptatt av at Idrettsstyret skal kunne jobbe som et team, være strategisk orientert og bidra til å sette idrettspolitikk på dagsorden., sa hun.

Var favoritt

Mollekleiv har sammen med Berit Kjøll vært regnet som favoritt blant de seks kandidatene. Nåværende idrettspresident Tom Tvedt ønsker gjenvalg.

Elisabeth Faret (51) og Johann Olav Koss (51) er innstilt som visepresidenter.

Sebastian Henriksen (22), Sonde Sande Gullord (29), Zaineb Al Samara (31) og Vibecke Sørensen (51) er innstilt som styremedlemmer i fire år.

For en to års periode er Astrid Strandbu (50), Erik Unaas (60), Ole Jørstad (56) og Sara Stokken Rott (22) innstilt som styremedlemmer.

Innstillingen innebærer at fire av elleve i styret er under 32 år.

– Jeg er veldig inspirert av det. Jeg mener valgkomiteen har gjort et utrolig spennende, helhetlig arbeid. For meg er det avgjørende at ungdommen ikke bare er morgendagens ledere, men er dagens ressurser, sa Mollekleiv.

Skuffet Tvedt

Sittende president Tom Tvedt var klar på at han ønsket en ny fireårsperiode, til tross for mye turbulens rundt hans arbeid de siste fire årene.

Han er usikker på om han ønsker å stille som motkandidat til Mollekleiv når idrettstinget skal gjøre sine valg i Lillehammer i mai.

– Jeg er veldig skuffet! Jeg må tenke meg om og gå noen runder med dem jeg har et nært og godt samarbeid med i idretten, sier Tvedt til idrettspolitikk.no.

Idrettsforbundet har vært utsatt for hard kritikk både fra Riksrevisjonen og allmennheten for bruk av offentlige midler i Tvedts periode som president. Tvedt selv mener han har jobbet hardt for å rydde opp i rotet de siste årene.

– Jeg har holdt på i to år med kvitteringer og restruktureringer av hele organisasjonen og holdt på med ting som idrettspresidenter ikke skal gjøre, men nå har jeg ryddet opp i dette og levert den mest åpne organisasjonen i hele Norge, Stortinget inkludert, sier Tvedt.

(©NTB)