Solskjær skulle egentlig ha ledet Molde før helgens sesongstart, men ble torsdag presentert som ny manager i en av verdens største klubber, Manchester United. Men til tross for at han ikke forbereder seg til bortekamp mot Sarpsborg, følger han likevel med hvordan det går hjemme i Molde.

– Det ser veldig bra ut, jeg har trua på at det kan bli en fantastisk sesong. Nå må spillerne høre på Erling (Moe, trener), det er ikke noe mer å si enn det. Det hadde vært kjekt å jobbe med dem, sa Solskjær til NTB da han torsdag ble presentert som ny manager i Premier League-klubben han spilte for i elleve år, fra 1996 til 2007.

– Jeg gjør alt for klubben med kjærlighet for jeg skylder klubben og Alex Ferguson mye. Sånn følte jeg det i Molde også da jeg jobbet der, at jeg hadde en grunn til å gi alt, på grunn av hva dem har gitt meg. Så dette skal ikke handle om Ole Gunnar Solskjær, det skal handle om Manchester United.

Snakket om framtiden

19. desember tok Solskjær over som midlertidig manager i United etter José Mourinho. Meningen var at han skulle returnere til Molde etter sesongen, men under nordmannens ledelse fant United tilbake til «vinnerformelen» igjen.

På 19 kamper har det blitt 14 seirer, to uavgjort og tre tap, nok til at klubben fant fram papirene for fast ansettelse.

– Vi snakket ikke sammen så mange dagene, det trengtes ikke. De lot meg ha en fin uke hjemme i Kristiansund før vi satte oss ned, sa Solskjær om hvor lenge han hadde vist at han fikk jobben fast.

Han ønsket ikke å si så mye om prosessen, men røpet at han og Ed Woodward (styreformann i United) snakket sammen om framtiden og hvordan de kan gjøre klubben bedre.

– Vet å sette standarden

Solskjærs snuoperasjon i United har ifølge han selv blant annet handlet om å få tilbake smilet i klubben. Men han røper at han enkelte ganger har vært nødt til å heve stemmen i United-garderoben og legger ikke skjul på at han krever mye.

– Det er å vinne kamper som er jobben til en manager, det er det du blir vurdert etter.

– Jeg vet å sette standarden, om det er å være spiller i Manchester United eller at du jobber i klubben. For vi har krav om å bli best, og da må vi leve deretter.

Solskjær forteller at managerjobben i United er noe han har drømt om siden han var i klubben som spiller.

– Jeg har hatt mer troen i perioder, og i andre perioder mindre tro på det. Etter Cardiff var jeg ganske sikker på at jeg ikke kom til å oppnå drømmen. Men så har jeg endt opp her da.

Har fulgt med

Solskjær tok i januar 2014 over Cardiff, men under nordmannens ledelse rykket klubben ned. Dermed tok managereventyret i Wales slutt i september samme år.

– De (United) har fulgt med meg. Og det er ikke bare hvilket nivå du har jobbet, men hvordan du har jobbet med dem du har jobbet med. Og de har vært overbevist om at jeg kan ta klubben videre.

Nå skal 46-åringen vise at han er rett mann for jobben. Allerede lørdag venter Watford borte før Wolverhampton kommer til Old Trafford tirsdag.

