Langrenn: Grip gir seg som landslagssjef i Sverige - Norge neste?

– Nå er det på tide å ta fatt på nye utfordringer og la andre forvalte og utvikle det vi har gjort sammen, skriver Grip i en pressemelding.

Under Grips ledelse har svenske utøvere hentet 35 VM- og OL-medaljer og over 300 pallplasser i verdenscupen.

Etter at Vidar Løfshus nå gir seg som sjef for det norske landslaget, har Rikard Grips navn blitt nevnt som en mulig etterfølger. Men Grip selv avviser at han er aktuell.

- Jeg har ikke søkt i Norge og de har heller ikke kontaktet meg, sier Grip til Aftonbladet om den ledige stillingen i Norge.

Det svenske skiforbundet sier de håper å beholde Grip i sin organisasjon.

