Johaug vant sekundstrid i NM

Therese Johaug var først ut av favorittene med startnummer 182 og måtte sette standarden for blant andre Ingrid Flugstad Østberg og Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

Jenta fra Dalsbygda satte høy fart fra start, men hadde kun en ledelse på 2,9 sekunder etter 2,2 kilometer da Østberg passerte samme mellomtid. Bak kom Astrid Uhrenholdt Jacobsen med et skremmeskudd og tok ledelsen 1,7 sekunder foran Johaug.

Dermed var det duket for en skikkelig sekundstrid om NM-medaljene, en kamp Johaug gikk seirende ut av på tiden 12.14,6.

– Det er like moro å stå øverst hver gang og spesielt i NM på slutten av sesongen, sa Johaug til NRK og innrømmet at hun slettes ikke følte seg trygg på gullet da hun kom i mål.

– Jeg visste at det kom til å stå om sekunder, det er en fem kilometer. Men jeg gikk så fort jeg kunne fra A til Å, og det holdt akkurat, så jeg er veldig fornøyd med plasseringen i dag.

Småsyk medaljevinner

Få minutter etter at Johaug hadde gått i mål kom Østberg i stor fart, men klokka tikket for fort for verdenscupvinneren.

– Det var veldig artig å gå. Man har jo syre når man går, så det er sånn god-vond følelse. Men jeg er veldig godt fornøyd med løpet, sa Østberg, som la til at hun ikke føler at hun tapte gullet, men vant sølvmedaljen.

En småsyk Uhrenholdt Jacobsen fikk merke den harde åpningen da hun nærmet seg mål, men tiden holdt likevel til NM-bronse, 16 sekunder bak Johaug.

– Da jeg hørte jeg lå jevnt med dem etter første sekunderingen, tenkte jeg at dette var veldig rart. Men jeg er utrolig fornøyd med å ta medalje i NM.

– Jeg føler ikke at jeg åpent så veldig hardt, men jeg er bare ikke helt i form. Så jeg er glad det ikke var ti kilometer i dag, sa bronsevinneren til NRK.

Hele 290 utøvere stilte til start på fem kilometeren. Det gledet NM-vinneren.

– Det er helt rått. Jeg har aldri gått et skirenn mot 290 jenter. Det er skikkelig moro å se at det gror godt under oss, og det er utrolig viktig at det kommer opp noen arvtakere til meg og de andre jentene på laget, sa Johaug til NRK før løpet startet.

