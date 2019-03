Idrettspresident Tvedt vraket av valgkomiteen: – Jeg er veldig skuffet

NTB Sport

– Jeg er veldig skuffet! Jeg må tenke meg om og gå noen runder med dem jeg har et nært og godt samarbeid med i idretten, sier Tvedt til idrettspolitikk.no.

Tvedt har vært idrettspresident siden 2011, men fredag ble Sven Mollekleiv innstilt som presidentkandidat av valgkomiteen i Norges Idrettsforbund. Tvedt var selv ikke til stede da innstillingen ble presentert på Ullevaal stadion.

Idrettsforbundet har vært utsatt for hard kritikk både fra Riksrevisjonen og allmennheten for bruk av offentlige midler i Tvedts periode som president. Tvedt selv mener han har jobbet hardt for å rydde opp i rotet de siste årene.

– Jeg har veldig lyst til å videreføre det arbeidet som jeg har startet. Jeg har holdt på i to år med kvitteringer og restruktureringer av hele organisasjonen og holdt på med ting som idrettspresidenter ikke skal gjøre, men nå har jeg ryddet opp i dette og levert den mest åpne organisasjonen i hele Norge, Stortinget inkludert, sier Tvedt.

Idrettspresidenten for perioden 2019–2023 velges på idrettstinget i Lillehammer i mai.

