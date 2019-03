Zuccarello måtte sys for kutt over øyet, men nærmer seg comeback

NTB Sport

Det melder klubben på sitt nettsted med en ledsagende video av hendelsen.

Zuccarello smilte mens han fikk behandling på benken etterpå. Nordmannen brakk armen i debutkampen for Stars i slutten av februar, etter å ha blitt hentet fra New York Rangers for å hjelpe Texas-laget i jakten på sluttspillplass.

Klubben opplyste tirsdag at nordmannen ennå ikke er klar for comeback og at det er for tidlig å si når han er tilbake på isen, men Zuccarello trente med puck under morgentreningen i Calgary i forkant av Stars' 2-1-seier over Flames natt til torsdag norsk tid.

– Zuccarello fortsetter å trene med laget, men han er ennå ikke klar til å spille. Vi venter fortsatt på medisinsk klarsignal fra våre leger, meldte klubben på Twitter sent onsdag kveld norsk tid.

Stars har vunnet sine seks siste bortekamper og er på sluttspillplass med fem poengs margin.

