Valakari forlenget med Tromsø

Finnen hadde kontrakt ut 2020, men var ikke vond å be da klubben foreslo en forlengelse. Til klubbens nettside sier Valakari at hovedgrunnen til at han forlenger er at han vil være med å bygge noe da han ser et stort potensial i TIL.

– Alle kjenner til at den økonomiske situasjonen til klubben ikke er den beste, men alle som jobber i og for klubben har den samme ideen om hvor vi skal ta klubben og hvordan vi skal gjøre det, sier Valakari.

– Fotball handler ikke alltid om penger, men om spillerne og de relasjonene vi skaper sammen, og jeg er sikker på at resultatene kommer. Jeg vil se spillerne utvikle seg, smilene når de lykkes og at fansen kan glede seg med dem, sier han videre.

45-åringen forteller også at han vil at fotball skal bety noe for folk.

– Og jeg har sett og opplevd at Tromsø IL virkelig betyr noe. Fansen er så utrolig glade når vi vinner, men så triste når vi taper, og det føler jeg på kroppen, for jeg føler nesten at det er min skyld at de føler seg så nedbrutte. Da vil jeg gjøre alt i min makt for at de skal føle glede neste gang. Den tilliten fansen har vist meg er også en stor grunn til at jeg signerte.

Sportssjef i TIL, Svein-Morten Johansen, sier han tror hele klubben, samt folk i Tromsø, blir glade for forlengelsen.

– Simo er en veldig god fotballtrener og person som veldig mange liker. Nå vet vi at han blir i Tromsø fremover, sier Johansen.

