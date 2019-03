UEFA straffer Sjakhtar Donetsk og Lazio etter rasisme

NTB Sport

Straffen kommer etter at tilhengere av den ukrainske klubben Sjakhtar Donetsks hengte opp et stort banner med støtende innhold i sin europaligakamp mot Eintracht Frankfurt i februar.

For Lazio kommer straffen etter at fansen samme måned gjorde nazihilsen under sin kamp mot spanske Sevilla. Roma-klubben er kjent for at mange av tilhengerne befinner seg langt på høyresiden i politikken.

Det europeiske fotballforbundet (UEFA) har nå bestemt at begge klubbene må stenge av deler av tribunene neste gang de deltar i en europeisk turnering.

Sjakhtar leder sin hjemlige serie med sju poeng og er på god vei til spill i mesterligaen neste sesong. Lazio ligger som nummer seks i Serie A og har muligheter for spill i europaligaen.

