Trenerforeningen ut mot Start i Rekdal-saken

Rekdal-nyheten kom to dager før Start serieåpner i 1. divisjon hjemme mot Aalesund.

– Når du ikke melder noe utad om hvorfor, skaper det mange spørsmål og høy dramatikk. Det skaper en voldsom uro og et voldsomt press på Kjetil Rekdal som ikke visste noe som helst. Han har et behov for å kontakte sine nærmeste og forklare, sier daglig leder Teddy Moen i Norsk fotballtrenerforening til VG

Moen opplyser videre at Rekdal vil skaff seg advokat og at treneren er innkalt til et drøftelsesmøte fredag.

Rekdal selv er sjokkert og overrasket over klubbens avgjørelse.

– Beskjeden kom som lyn fra klar himmel, uten noen forutgående prosess, verken skriftlig eller muntlig forvarsel. At det skal eksistere en «pågående personalsak», har vært ukjent for meg fram til klubben i dag publiserte sin pressemelding, skriver Rekdal i en egen pressemelding

Joey Hardarson og Andreas Jensen vil lede 1.-divisjonslaget i tiden framover. Operativ sportslig leder Atle Roar Håland vil også inngå som en del av teamet rundt A-laget.

Siden det omhandler en personalsak, ønsker Start ikke å uttale seg ytterligere om saken enn det som følger av pressemeldingen som ble sendt ut torsdag formiddag.

NTB har ikke lykkes med å komme i kontakt med Kjetil Rekdal.

