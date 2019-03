Stavanger utlignet mot Storhamar med 4-3-seier i fjerde NM-semifinale

NTB Sport

Storhamar reduserte tre ganger i siste periode og duket for en brennhet avslutning. Stavanger holdt unna, men etter sluttsignalet kokte det over for flere, og dommerne måtte rydde opp i et masseslagsmål mellom lagenes spillere.

De tre første kampene i semifinaleserien endte med hjemmeseier, og alt gikk etter det mønsteret da Stavanger dominerte kraftig fra start. 16-7 i skudd i den første perioden ble omsatt i to scoringer signert David Morley og Gregory Mauldin.

Storhamar kjempet seg inn i kampen i midtperioden, men Stavanger økte ledelsen to ganger. Luc Snuggerud gjorde 3-0 etter en omstridt utvisning av Steffen Thoresen, og alt så ut til å gå vertenes vei da Phil Lane feide pucken i krysset fra spiss vinkel etter at en halvklaring havnet på køllebladet hans.

Ved siste pause virket kampen avgjort, men Storhamar ga seg ikke.

Ny spenning

Andreas Øksnes og Mikael Zettergren tente håpet med hvert sitt reduseringsmål. Sistnevnte hogg til da hjemmelaget mistet pucken i egen sone, og plutselig var det full kamp igjen.

Hjemmelaget viste plutselig masse nerver, og Troy Josephs og Zettergren hadde hver sin kjempesjanse foran Henrik Holm i hjemmemålet med snaut fem minutter igjen å spille.

Det var i stedet Christian Bull som lyktes da han driblet seg vei fra egen halvdel og sendte i vei et skudd som Holm burde ha avverget. Med 2.44 igjen å spille skilte bare ett mål.

Vertene sto imot et kraftig Storhamar-press i sluttminuttene. Gjestene tok ut keeper Oskar Östlund og trykket på med en ekstra utespiller, men fikk ikke inn utligningen som ville holdt liv i tradisjonen med forlengning i alle Stavangers sluttspillkamper denne sesongen.

Fem matchstraffer

Storhamar vant skuddstatistikken i siste periode 15-6, men hjemmefansen blant de 3560 på tribunen kunne juble for 2-2 i best av sju kamper og garanti for minst en hjemmekamp til denne sesongen.

Stavanger pådro seg bare to utvisningsminutter i løpet av 60 tøffe minutter, men da dommerne hadde talt opp etter masseslagsmålet hadde laget 77 minutter, mot Storhamars 68. Det ble delt ut matchstraffer til hjemmelagets Stephan Vigier, Patrick Ulriksen og Brandon Burlon, samt Storhamars Niklas Fogström og Joel Johansson.

Neste kamp spilles i Hamar lørdag, mens sjette kamp er i Stavanger mandag. Det blir minst seks kamper også i den andre NM-semifinalen, der det står 2-2 mellom Vålerenga og Frisk Asker.

