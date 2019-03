Seier løftet Fana bort fra kvalifiseringsplassen

NTB Sport

Med tre serierunder igjen å spille falt Skrim Kongsberg ned til kvalifiseringsplass, henholdsvis to og tre poeng foran Gjerpen og Rælingen på nedrykksplassene.

Fana er poenget foran Skrim.

Oppsal holdt følge til 5-5 etter ti minutter, men resten av første omgang var Fana klart best, og hjemmelaget gikk til pause med 17-11. Ledelsen var oppe i åtte mål tidlig i annen omgang. Selv om Oppsal knep innpå, kom laget aldri nærmere enn tre mål.

Emilie Margrethe Hovden var Fanas toppscorer med ni mål og ble kåret til banens beste. Christine Karlsen Alver scoret åtte ganger.

Eira Aune førte an for Oppsal med sju mål. Oslolaget kunne i praksis ha berget plassen torsdag, men trenger nå noen poeng til for å være helt sikker. Det er fire poeng ned til kvalifiseringsplassen.

