Rekdal får juridisk bistand i samtaler med Start

NTB Sport

Torsdag sprakk nyheten om at Rekdal er fritatt fra sine arbeidsoppgaver i Start. Den pågående personalsaken skal ha vært ukjent for hovedpersonen selv.

– Jeg har i dag muntlig fått overrakt beskjed om at jeg inntil videre er fratatt alle oppgaver som hovedtrener for IK Start. Beskjeden kom som lyn fra klar himmel, uten noen forutgående prosess, verken skriftlig eller muntlig forvarsel. At det skal eksistere en «pågående personalsak» har vært ukjent for meg fram til klubben i dag publiserte sin pressemelding, sier Rekdal i en pressemelding.

– Jeg ber om forståelse og respekt for at jeg inntil videre verken kan eller vil kommentere dette ytterligere. Jeg er både sjokkert og svært overrasket.

Noen timer senere ble det kjent at Rekdal får juridisk bistand fra advokat Erik Flågan hos advokatfirmaet Stray Vyrje & Co.

– Jeg vil nå forholde meg til rådene fra min advokat, og det faktum at jeg fortsatt har en gyldig arbeidsavtale som hovedtrener for IK Start. Jeg er lei meg for at klubbens håndtering to dager før seriestart har satt spillere, fans og alle som er glade i IK Start i en uholdbar og svært beklagelig situasjon, sier Rekdal.

– Vi er nå i ferd med å sette oss inn i saken, men stiller allerede nå spørsmålstegn til arbeidsgivers håndtering av Kjetil Rekdals ansettelsesforhold. Klubbens såkalte «personalsak» kommer som lyn fra klar himmel. Vi vet ikke hva den inneholder, og er derfor avskåret fra å ta til motmæle, sier Flågan i en pressemelding.

Advokaten beskriver 1.-divisjonsklubbens opptreden som «uryddig».

– Blant annet noterer vi oss at Rekdal ikke har mottatt noen varsler før han i dag ble fratatt sine oppgaver som hovedtrener. Vi stusser også over at klubben simultant sendte ut en pressemelding om et arbeidsforhold, og kort tid etterpå avholdt pressekonferanse om den påståtte «personalsaken», sier Flågan.