NTB Sport

Den pågående personalsaken skal ha vært ukjent for hovedpersonen selv.

– Jeg har i dag muntlig fått overrakt beskjed om at jeg inntil videre er fratatt alle oppgaver som hovedtrener for IK Start. Beskjeden kom som lyn fra klar himmel, uten noen forutgående prosess, verken skriftlig eller muntlig forvarsel. At det skal eksistere en ”pågående personalsak” har vært ukjent for meg frem til klubben i dag publiserte sin pressemelding, skriver Rekdal i en pressemelding.

– Jeg ber om forståelse og respekt for at jeg inntil videre verken kan eller vil kommentere dette ytterligere. Jeg er både sjokkert og svært overrasket.