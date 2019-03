Neville: – Nå må Solskjær få oppbakking på overgangsmarkedet

NTB Sport

Torsdag kom nyheten om at Solskjær er fast ansatt som United-manager. Kontrakten strekker seg til sommeren 2022.

«Jeg trodde ikke dette ville skje da han ble ansatt (midlertidig), men resultatene og atmosfæren i klubben har vært helt utrolig siden han kom. Han fortjener dette. Nå må han få støtte på overgangsmarkedet, både økonomisk og ressursmessig», skriver Neville på Twitter.

Manchester United har brukt enorme pengesummer i tiden etter at legendariske Alex Ferguson ga seg som manager i 2013, men suksessen har ikke vært all verden. Mange har pekt på at klubben trenger en omorganisering for å få mer ut av de store ressursene United besitter.

Var utålmodig

Neville gikk gradene i United-akademiet og spilte for storklubben gjennom hele sin karriere. Han var i likhet med Solskjær en del av laget som ble trippelmester i 1999.

Bare noen timer før Solskjær-ansettelsen ble kjent, lurte en utålmodig Neville på hvor bekreftelsen ble av. Mange engelske medier hadde spådd at det kom til å skje denne uken.

«Jeg trodde United kom til å ansette Ole under landslagspausen. Nå er jeg usikker på hva planen er. Kampene kommer tett og raskt, så det er ingen ideelle tidspunkter å offentliggjøre det på uten at det forstyrrer kampforberedelsene. La oss håpe på en bekreftelse i dag!».

Minner om Ferguson

I sosiale medier blir Solskjær gratulert av sine egne spillere. Frasen «Ole at the wheel» går igjen over alt. Den ble kjapt en hit blant United-supporterne da Solskjær tok over etter José Mourinho i desember.

Henry Winter, som er en av Englands mest anerkjente fotballskribenter, mener Manchester United har gjort et helt riktig valg når de nå satser på Solskjær i årene som kommer.

«Fantastiske nyheter. Med ansettelsen av Solskjær virker det som United endelig har funnet tilbake til følelsene fra Ferguson-æraen: stolthet for drakten, lagarbeid, sult, aldri-gi-opp-mentalitet og å være modig. Det handler om å angripe, satse på ungdommen, ha fart og bredde og å vinne», skriver Winter på Twitter.

