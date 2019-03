Emil Iversen avgjorde for Varden Meråker i sprintstafetten

NTB Sport

Iversen seiret sammen med makker Jørgen Sæternes Ulvang i finalen i Lygna og fulgte opp den sterke innsatsen fra NMs første del i månedsskiftet januar-februar. Da vant han to gull hjemme i Meråker.

– Følelsen var litt lettelse. Folk har forventninger, og Jørgen gikk godt. Det var bra at jeg ikke ødela det, for slik startlisten var burde jeg egentlig være den beste på denne distansen. Så lenge jeg holder meg på beina burde jeg egentlig være hakket bedre enn konkurrentene i dag, sa Iversen til NTB.

Byåsen kjempet om gullet selv om laget måtte greie seg uten verdenscupvinner Johannes Høsflot Klæbo, som hadde sykdomsforfall. Didrik Tønseth og Klæbos erstatter Riseth sikret sølvet.

– Det beste var at Didrik var så pigg at han hentet inn lukene jeg ga. Når vi er så nær skulle jeg gjerne hatt gullet, men jeg er kjempefornøyd, sa Riseth til NRK.

– Dette viser at det er mulig selv uten Klæbo, men jeg vil nevne at Klæbo og Riseth ble nummer ni i fjor, så det var godt å få meg inn på laget, meldte Tønseth.

For bronselaget Voss gikk Sjur Røthe og Vebjørn Turtveit.

Røa hektet av

Feltet var samlet en god del av stafetten. Martin Johnsrud Sundby ledet for Røa ved nest siste veksling, men laget falt ut av tetstriden i løpet av etappen som fulgte. Røthe satte stor fart for Voss i siste bakke på nest siste etappe, men fikk følge av Ulvang og Tønseth. Byåsen vekslet først, men med Voss og Varden Meråker rett bak.

Hele seks lag var samlet tidlig på ankeretappen, men i den siste bakken satte Iversen og Riseth opp et tempo de andre ikke greide å matche, og på toppen var det klart at gullkampen ville stå mellom de to trønderlagene.

Maks klaff

Iversen kom først inn på oppløpet og staket fra konkurrenten.

– Jeg ville gjerne være først på oppløpet, og jeg hadde god glid. Jeg var litt uforberedt på å ligge så bra an, men Jørgen gjorde en kjempeetappe. Det er artig å gå med ham og å ta gull sammen, sa Iversen til NRK.

– Det var maks klaff. Opp den siste bakken var jeg overrasket over hvor bra jeg følte meg, sa makkeren.

Byåsen ble slått med 0,43 sekund og Voss med drøyt åtte.

