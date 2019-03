– Ski-VM-skandalen ingen overraskelse

NTB Sport

Det kom fram under et seminar «Hva skjedde i Seefeld?» i regi av Antidoping Norge (ADNO) torsdag. Seppelt fortalte om et visst samarbeid med politiet.

– Vi hjalp etterforskerne på riktig vei, la oss si det på den måten. Hele saken startet med planen om å lage en dokumentar og endte med en av de største dopingskandalene i Vest-Europa, sa Seppelt.

Seppelt jobber for den tyske TV-kanalen ARD. I januar sendte de en dokumentar om den dopingdømte langrennsløperen Johannes Dürr. Ideen til den kom sommeren i fjor.

– Du kan nesten ikke tro at en mann som forteller oss om doping, faktisk doper seg på samme tid, sa Seppelt om Dürr.

– Noen utøvere har evnen til å dele hjernen i to. Dette gjør at de uten problem kan lyve foran et TV-kamera.

Pang

Nyheten sprakk 27. februar, og Seppelt var først ute med å melde om hva som var på gang den dramatiske dagen i Østerrike. Han har i flere år vært i føringen når det gjelder dopingjakt og antidoping-rapportering, også når det gjelder langrenn.

Stemningen snudde fort i Seefeld. Fra å være et ski-VM uten flekker preget av solskinn og blå himmel, ble det til et dopingmesterskap i løpet av få timer.

Det ble foretatt razziaer flere steder samtidig i Østerrike og Tyskland.

Dramatisk

Bildene av Max Hauke (østerriksk langrennsløper) midt i tilføringen av eget opptint nedfrosset blod i en gammeldags form for bloddoping, slo ned som et kjempesmell. Ni personer, fem utøvere og fem andre, ble pågrepet i en omfattende aksjon.

En rekke sentrale navn i langrennssporten deltok torsdag på Ullevaal. Blant disse var Trond Nystad. Han sa opp jobben som koordinator for Østerrikes langrennslandslag underveis i VM.

Store navn

Avtroppende langrennssjef Vidar Løfshus, den norske landslagsløperen Astrid Uhrenholdt Jacobsen og skipresident Erik Røste var blant dem som holdt innlegg.

Det gjorde også Anders Solheim (daglig leder ADNO), Harald Bøhler (Politidirektoratet Norge), Lars Mortsiefer (Tysklands antidopingbyrå NADA), Britha Røkenes (avdelingsleder ADNO), Jan Schmid (norsk kombinertløper) og Thorhild Widvey (styreleder ADNO).

– Det er dessverre fortsatt lett å dope seg uten å bli tatt. Men Seefeld-saken viser at arbeidet vårt går framover. Vi kan ikke lukke øynene når vi får bilder som vi fikk fra VM-byen, sa Solheim.

