Putin: – Vi må ikke gi dem grunn til å holde Russland utenfor

– Vi må ikke gi de som bruker idretten i politisk øyemed noe påskudd til å handle mot Russlands interesser, sa han under et møte i Moskva med idrettsledere. Han sa at han ikke forutser noen begrensninger for russisk deltakelse i Tokyo-OL neste år.

– Russland har oppfylt alle pålegg når det gjelder forbedringer i kampen mot doping og i å etablere konstruktivt samarbeid med spesialiserte internasjonale strukturer, sa Putin.

Som følge av avsløringen av organisert statsstøttet doping i russisk idrett, særlig i forbindelse med Sotsji-OL i 2014, ble russiske utøvere nektet deltakelse i fjorårets vinter-OL i Pyeongchang under eget lands flagg. Spesielt godkjente utøvere fikk delta som «olympiske utøvere fra Russland» uten nasjonskjennemerker.

168 russere fikk delta. Av disse ble to avslørt og diskvalifisert for doping, flere enn for noe annet lag i lekene.

IOC opphevet utelukkelsen av Russland etter Pyeongchang-lekene, og WADA har tatt Russlands antidopingbyrå inn i varmen igjen etter at de fleste av betingelsene som ble satt er oppfylt. Fortsatt er Russland utestengt av Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF), og russiske friidrettsutøvere må spesialgodkjennes for å kunne konkurrere internasjonalt.

For at Putins ønske om at det ikke blir restriksjoner på russisk deltakelse i Tokyo-OL skal oppfylles, må IAAF ta Russland inn i varmen igjen. WADA truer også med å støte russerne ut i kulda igjen dersom landet ikke lenger gir fullt samarbeid i antidopingkampen.

