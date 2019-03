O'Sullivan vil punktere rekordjakten til Abelvik Rød

NTB Sport

Flensburg reiser sørover med 24 strake seirer i serien denne sesongen. – Det er imponerende det de har gjort hittil, men jeg håper vi har en bra sjanse til å slå dem her hjemme. Flensburg har klart å vinne mange jevne kamper denne sesongen, sier O'Sullivan til NTB.

Det blir smekkfullt på tribunene i storkampen. Magdeburg er nummer fire på tabellen, åtte poeng bak Flensburg med én kamp mer spilt.

Torbjørn Bergerud, Magnus Abelvik Rød, Magnus Jøndal og Gøran Johannessen er alle sentrale i Flensburg-laget.

Det er svært sjelden en klubb vinner alle sine kamper i den knallharde bundesligaen. Kiel klarte det i 2011-12-sesongen med 34 seirer.

Flensburg tok sist helg et langt steg mot kvartfinalen i Champions League etter borteseier over Brest (Hviterussland). Det gir et strålende utgangspunkt før returen i Tyskland.

