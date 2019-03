Liverpools spissduo scoret i hver sin snuoperasjon

NTB Sport

Brasil møtte Tsjekkia på bortebane i Praha og lå under 0-1 da David Pavelka satte ballen i mål med et praktskudd etter 36 minutter. Den utakbare avslutningen gikk til venstre for målvakt Alisson Becker.

Etter pause startet Brasil opphentingen, og Firmino sørget for det første målet etter fire minutter. Kjapt på ved et dårlig tilbakespill rundet han Marek Suchy med ballen, overlistet målvakt Jiri Pavlenka og sendte lærkula videre i mål.

Etter utligningen var det rolig en periode, men så kom Manchester City-profilen Gabriel Jesus inn for Philippe Coutinho etter 72 minutter. City-spissen imponerte med to scoringer i det 83. og 90. minutt. Dermed ble sluttresultatet 3-1 til Brasil.

På hjemmebane i Dakar skulle Liverpools Sadio Mané bekrefte toppformen sin da han kom på banen mot Mali. Vertene lå under 0-1 da Mané gjorde sitt innhopp et kvarter før slutt. Tre minutter før full tid utlignet han i privatlandskampen, før han deretter sørget for å legge til rette for at Moussa Konate kunne sette inn seiersmålet og sikre 2-1.

