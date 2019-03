Kamara berget 3-3 for Norge i ellevill fotballthriller

NTB Sport

Norge er fortsatt ubeseiret på Ullevaal under Lars Lagerbäck, men Fort Ullevaal så en stund ut til å smuldre som et sandslott. Norge rakk å passere 500 minutter uten baklengsmål på hjemmebane, men så scoret Sverige tre ganger på 20 minutter og ledet 3-2. Norge så ut til å havne seks poeng bak 2.-plassen i gruppe F allerede etter to kamper, noe som ville vært nesten umulig å hente inn.

Seks minutter på overtid nikket innbytter Kamara inn Martin Ødegaards hjørnespark og sendte Norge tilbake i kampen om EM-billett. Rune Almenning Jarstein hadde gått i angrep og tok den første duellen.

– Det låter som en fiksjon. For å sitere Ulf Lundell var det virkelig «öppna landskap» i dag. Jeg kunne aldri gjettet at kampen skulle bli slik, sa Lagerbäck.

– På 2-0 skal vi kontrollere det, men det greide vi ikke. Jeg er iallfall takknemlig for at vi fikk 3-3 på kampens siste berøring, men i dag pendlet vi mellom ytterligheter. Det var mye rock 'n' roll i kveld.

Hans kollega Janne Andersson sa at han aldri før som fotballtrener har hatt blandede følelser i den grad som tirsdag.

Jarstein og Joshua King så ut som matchvinnere i hver sin ende av banen i en kamp der marginene lenge gikk Norges vei, men mot slutten var det svenskene som hadde hellet på sin side. Håvard Nordtveit endret i det 86. minutt endring på Robin Quaisons skudd og utmanøvrerte Jarstein. Dermed var ledelsen borte. 3-2-målet kom etter 90 minutter da Viktor Claessons innlegg traff Quaison og spratt i mål.

Claesson var mannen som reduserte i det 70. minutt, og han var også nest siste svenske på 2-2-målet.

King-show

King hadde assist da Norge mot spillets gang tok ledelsen med et offsidemål av Bjørn Maars Johnsen i slutten av første omgang, og han nikket inn scoringen som så ut til å punktere kampen i det 59. minutt.

Bournemouth-spissen hadde også en nikk i tverrliggeren og flere andre gode sjanser i et fruktbart samarbeid med Johnsen.

Sverige skapte ny spenning da Claesson skaffet straffespark i en duell med Kristoffer Ajer. Jarstein reddet Andreas Granqvists straffespark med et tigersprang. Claesson, som var flere meter inne i feltet før straffen ble tatt, satte inn returen.

I neste angrep burde det blitt 2-2 da Quaison nikket fra kloss hold, men Jarstein svarte med en helt utrolig refleksredning og slo ballen over. Det så ut til å bli kampavgjørende, helt til oppgjøret eksploderte i sluttminuttene.

Norge hadde vunnet sju hjemmekamper på rad og holdt nullen i de fire siste, men håpet om å forlenge de rekkene ble knust. Kamaras mål kan likevel vise seg å bli gull verd når det skal telles opp til slutt.

Offside

Etter en god norsk åpning der King nikket et Ole Selnæs-innlegg i tverrliggeren langt utenfor Robin Olsens rekkevidde, overtok Sverige initiativet og provoserte fram norske feil som førte til store sjanser. Imidlertid var de svenske avslutningene svake. Enten ble de blokkert eller så ble de lett bytte for Jarstein.

I stedet smalt det i motsatt ende, da Maars Johnsen ga Norge ledelsen i det 41. minutt med et mål som ikke burde vært godkjent.

Etter et norsk innkast brøt Elabdellaoui gjennom på høyresiden etter en fiks kombinasjon med Henriksen. Maars Johnsen gikk i duell ved nærmeste stolpe, men Filip Helander stusset ballen videre. Den havnet hos King, som ikke traff ordentlig med avslutningen. Det ble i stedet til en assist da Johnsen stakk fram foten og styrte ballen inn ved stolpen. Det dommerne ikke fikk med seg var at han var lenger inne enn keeper og hadde bare Helander på rett side av seg. Gianluca Rocchi godkjente målet til store svenske protester.

I det 59. minutt kom det som så ut som knockoutslaget, da King og Maars Johnsen presset Albin Ekdal og vant ballen fra svensken nær midtstreken. Ødegaard ble spilt fram på en tung kontring. Han ble taklet, men Henriksen plukket opp ballen, og King stanget innlegget i mål.

Ekdal holdt på å revansjere seg for balltapet og sende Sverige inn i kampen igjen noen minutter senere, men han skjøt klokkerent i stolpen. I situasjonen pådro han seg en stygg kneskade og måtte hjelpes av banen.

Sverige fikk likevel en vei inn i kampen, og publikum kunne ikke ane hvilket drama som ventet.

