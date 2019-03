Hektisk for Federer i Miami

NTB Sport

Kampen mot Medvedev var blitt utsatt på grunn av regn, og det var godt for Federer at han bare brukte 61 minutter på å sende russeren ut av turneringen. Om han skal vinne sin fjerde Miami-tittel må han gjennom fire kamper på fem dager.

Neste motstander for den 4.-seedede sveitsiske veteranen er Kevin Anderson i kvartfinalen torsdag. Det blir et oppgjør mellom de to høyest rangerte gjenværende mennene i Masters-turneringen.

6.-seedede Anderson spiller også sin største kamp siden han var tilbake på banen etter en albueskade.

– Jeg føler meg veldig bra. Jeg er fornøyd med spillet mitt i dag, og det gir selvtillit før kvartfinalen, sa Federer.

Han har vunnet fem av seks tidligere oppgjør mot Anderson, men tapte for ham i kvartfinalen i Wimbledon i fjor.

– Folk som slår meg i Wimbledon får min oppmerksomhet, sa Federer.

Øyner førsteplassen

Simona Halep, som er 2.-seedet i kvinnenes turnering i Miami Open, tok seg til semifinale med 6-4, 7-5 over kinesiske Wang Qiang. Hun vil være tilbake på toppen av verdensrankingen om hun tar seg til finale.

Rumeneren lå under 1-5 i 2. sett, men vant kampens seks siste game.

– Treneren min har akkurat fortalt meg at jeg er bare en seier unna å bli nummer en igjen. Jeg er glad for å være i den posisjonen igjen, og jeg skal prøve å få det til, sa hun.

Halep har toppet rankingen to ganger tidligere, deriblant det meste av fjoråret.

(©NTB)